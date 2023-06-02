В КЧР планируют втрое увеличить площади интенсивных садов по инвестпроекту к 2025 году

По словам главы республики Рашида Темрезова, со следующего года начнется строительство оптово-распределительного центра

ЧЕРКЕССК, 2 июня./ТАСС/. Площадь садов интенсивного типа по инвестпроекту компании "Архыз-фрут логистик" в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют увеличить более чем втрое - до 1 тыс. га к 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рашид Темрезов.

"Прорывной инвестиционный проект "Архыз-фрут логистик" набирает обороты! К 2025 году в 3,3 раза планируется увеличить площадь садов - до 1 тыс. га. На сегодня высажено почти 300 га. Со следующего года начнется строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн", - сообщил руководитель региона.

Темрезов отметил, что проект по развитию интенсивного садоводства и строительству оптово-распределительного центра ООО "Архыз-Фрут логистик" входит в модель экономического развития КЧР. Реализация всех инвестиционных проектов модели, включающую проекты в сфере промышленности, производства, садоводства, гидроэнергетики, позволит создать до 10 тыс. рабочих мест.

Глава республики добавил, что за последние пять лет в нашей аграриями КЧР заложено более 1 тыс. га многолетних насаждений, 955 га плодовых садов интенсивного типа и 102 га орехоплодных насаждений.