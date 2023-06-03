Министры стран ОПЕК соберутся в субботу в Вене на регулярное заседание

По данным источника, в ходе встречи политики обсудят внутренние административные вопросы

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Министры участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) соберутся в субботу в Вене на заседании, которое организация регулярно проводит каждые полгода. Последняя такая встреча состоялась в формате видеоконференции в декабре 2022 года.

Июньское заседание стран организации состоится накануне министерской встречи стран ОПЕК+, которое назначено на 4 июня и пройдет также очно в Вене.

Один из источников ТАСС в делегациях ОПЕК сообщил, что на сегодняшней встрече организации будут обсуждаться только внутренние административные вопросы.

Согласно данным, которые секретариат ОПЕК изначально рассылал журналистам, заседание министров стран, входящих в организацию, должно начаться в 12 часов по московскому времени. Однако встреча была перенесена на 14 часов.

К освещению заседания, как сообщало ранее издание Financial Times, не были приглашены журналисты нескольких западных СМИ - Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal. Журналисты ТАСС получили приглашение от секретариата ОПЕК на освещение мероприятия.