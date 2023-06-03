В Раде заявили, что Украина не выполнила до конца ни одной программы МВФ

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил о возникновении трудностей в стране в том числе из-за деятельности оппозиции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Украина не выполнила до конца ни одной программы Международного валютного фонда, трудности возникают в том числе из-за действий оппозиции. Об этом в интервью украинскому порталу UBR заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"У нас не было ни одной до конца выполненной программы МВФ. Это притом, что все структурные маяки должны быть выполнены, иначе программа дальше не реализуется, и следующий транш финансирования МВФ не приходит", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что с февраля 2022 года Киев получил помощь на сумму $50 млрд, около 40% которой составляют гранты, остальное - заимствования на льготных условиях. "Из них МВФ предоставил только $5,6 млрд. Всего в следующие четыре года ЕС и страны G7 обязались выделить нам $115 млрд. Из этих денег МВФ должен выделить $15,6 млрд ($2,7 млрд уже предоставлено). С одной стороны, это сравнительно небольшая часть, но с другой - очень принципиальная для того, чтобы общее финансирование вообще состоялось", - подчеркнул глава Налогового комитета Рады.

По его словам, трудность выполнения структурных маяков от МВФ заключается, прежде всего, в том, что, "к сожалению, на Украине уже полностью восстановился политический процесс, то есть единство, о котором говорят, является лишь номинальным". "Есть определенные политические оппозиционные силы, играющие на тех вопросах, которые необходимы для страны, пытаясь что-то выторговать в широком смысле этого слова - имею в виду прежде всего какие-то политические дивиденды дешевые", - сказал он.

Гетманцев также отметил, что "военная кампания объективно затянулась и требует дополнительных расходов". "Если в 2022 году все налоги и неналоговые платежи, которые мы собирали, шли на оборону, и что-то еще оставалось, то на сегодня мы не обеспечиваем ими все военные расходы, - подытожил глава комитета.

Украина и МВФ

Совет исполнительных директоров МВФ в марте одобрил изменения правил, которые позволили финансовому учреждению утверждать новые кредитные программы для таких стран, как Украина, которые сталкиваются с "исключительно высокой неопределенностью".

Ранее российский исполнительный директор в МВФ, дуайен совета Алексей Можин в интервью ТАСС заявил, что страны Запада требовали от руководства фонда предоставить Украине кредитную программу до конца марта. Он рассказал, что МВФ "за всю свою историю никогда не предоставлял кредиты стране, находящейся в состоянии острой фазы войны". Можин подчеркнул, что в обсуждавшихся новых правилах "очень много говорится о гарантиях погашения со стороны доноров и кредиторов" - США, Канады и Евросоюза. По его мнению, в случае утверждения кредитной программы фонд "будет предоставлять прямое финансирование военных расходов Украины".

Представитель РФ в МВФ добавил, что возможные займы просто покроют имеющиеся у Киева перед фондом задолженности. Так, в ближайшие три года Украина должна выплатить МВФ почти $10 млрд. Как подчеркнул Можин, при отсутствии рефинансирования "Украина, скорее всего, будет вынуждена объявить дефолт".