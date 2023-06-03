Министр энергетики Саудовской Аравии встретился с партнерами из ОАЭ, Кувейта и Ирака

Их переговоры прошли в Вене

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман провел встречи с партнерами из ОАЭ, Кувейта, Алжира и Ирака в преддверии заседания ОПЕК, передает корреспондент ТАСС.

Бен Сальман остановился в отеле Park Hyatt в Вене. Туда с утра перед заседанием ОПЕК, назначенным на 13 часов по московскому времени, приезжали министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла и министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб.

Заседание ОПЕК, которое проводится раз в полгода, еще не началось. Оно задерживается в ожидании министров энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ. Все остальные министры стран, входящих в организацию, уже прибыли в здание секретариата ОПЕК.

Эта встреча проводится накануне министерской встречи ОПЕК+, которая также пройдет очно в Вене.

Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с.