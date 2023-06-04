В Якутии разрешили направлять средства по местной программе на газификацию жилого дома

Размер целевого капитала "Дети столетия" в 2023 году с учетом индексации составляет 105 тыс. рублей

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Получатели региональной меры поддержки по выплате целевого капитала "Дети столетия", запущенного для поддержки рождаемости, могут направить средства на газификацию индивидуального жилого дома. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

"Перечень направлений дополнен новым направлением "Газификация индивидуального жилого дома". Теперь можно будет возместить за счет средств целевого капитала "Дети столетия" расходы, понесенные на покупку газового оборудования и строительные работы по газификации индивидуального жилого дома в пределах земельных участков, принадлежащих на праве собственности", - говорится в сообщении.

Целевой капитал "Дети столетия" был установлен в Якутии в 2022 году, в год 100-летия образования Якутской АССР, позднее программу продлили еще на пять лет. Так, капитал выдается всем детям, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года независимо от очередности их рождения и уровня доходов семьи. Размер целевого капитала в этом году с учетом индексации составляет 105 тыс. рублей.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, получение образования ребенком и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Капитал также можно направить на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка.

Как уточнили в правительстве, по состоянию на 30 мая принято 13 837 решений о предоставлении права на целевой капитал, из них 4 692 заявителя распорядились выделенными средствами.