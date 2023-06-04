Сенатор заявил, что железные дороги Мелитополя быстро войдут в отраслевое предприятие

Дмитрий Ворона уточнил, что для этого нужно принять несколько нормативно-правовых актов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Переход госпредприятия "Мелитопольская железная дорога" в состав Железных дорог Новороссии не займет много времени, для этого лишь нужно подписать несколько нормативно-правовых актов. Об этом заявил ТАСС сенатор от региона Дмитрий Ворона.

"По этому вопросу необходимо принять несколько нормативно-правовых актов, приказов на предприятии, чтобы Мелитопольские железные дороги вошли в Железные дороги Новороссии. Это не займет длительный период. Самое главное - сформировать это новое предприятие", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что деятельность предприятия была обеспечена еще до вхождения в состав РФ. "Организационно-штатная структура была сформирована еще в военно-гражданской администрации и работала достаточно успешно", - отметил он.

"К сожалению, наши железные дороги подвергаются обстрелам и бомбардировкам, поэтому функционал несколько нарушен, но в целом ситуация контролируемая", - добавил Ворона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что это позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов. Поясняется, что работники предприятий "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и концерна "Железные дороги Донбасса" смогут трудоустроиться в новую организацию, в том числе в порядке перевода. Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.