В ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 компаний

По словам мэра столицы Сергея Собянина, мероприятие стало возможностью для молодых компаний и малоизвестных брендов повысить узнаваемость товара

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 80 компаний приняли участие в ярмарках "Сделано в Москве", которые прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие больше 80 столичных компаний. Производители одежды, продуктов и других товаров выставлялись в разных районах города в крупных ТЦ, бизнес-центрах и на фестивальной площадке", - написал Собянин.

По его словам, программа "Сделано в Москве" - отличный способ для столичных производителей, в том числе для молодых компаний и малоизвестных брендов, повысить узнаваемость своего товара и познакомить с ним тысячи горожан.

Производитель развивающих книг с объемными элементами "НеКнижка" увеличил ежемесячную выручку на 30%. Семейная творческая мастерская "ЛисАрт" нашла первых розничных покупателей, перечислил мэр.

"Под брендом "Сделано в Москве" столичные компании размещают свою продукцию в витринах маркетплейсов и на крупных городских мероприятиях - ярмарках, бизнес-маркетах, фестивалях, отраслевых выставках", - уточнил Собянин.