Начало встречи министерского мониторинга ОПЕК+ задержали на пять часов

Она должна была стартовать в 12:00 мск

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Заседание министерского мониторинга ОПЕК+, которое проходит в здании секретариата ОПЕК в Вене, задерживается уже на пять часов. По данным двух источников ТАСС в делегациях, встреча все еще не началась.

Время начала встречи официально переносилось уже несколько раз. Согласно последним данным, которые секретариат ОПЕК рассылал журналистам, министерский мониторинг должен был начаться в 12 часов по московскому времени, а общая министерская встреча - в 13 часов.

Все представители стран, входящих в мониторинговый комитет, в том числе и вице-премьер РФ Александр Новак, уже давно прибыли в здание секретариата ОПЕК в Вене. Последним приехал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман - он прибыл в здание ОПЕК около 13 часов по московскому времени.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях, ОПЕК+ все еще необходимо уладить разногласия по сокращению добычи и базовым уровням производства после четырех часов неформальных переговоров.

При этом здание ОПЕК покинули уже несколько министров: министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу и министр нефти Габона Винсент де Поль Массасса, а также министр нефти Ливии Мухаммед Аун. Однако ливийский министр сказал журналистам, что собирается вернуться.