4 июня, 15:28

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал встречу после шестичасовой задержки

REUTERS/ Leonhard Foeger
Штаб-квартира OPEC
© REUTERS/ Leonhard Foeger

Время начала встречи переносилось несколько раз

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал очное заседание в Вене, в ходе которого будет обсуждаться дальнейший план альянса по добыче нефти, сообщил ТАСС источник. При этом встреча началась после шестичасовой задержки.

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"Начали встречу", - сказал собеседник агентства.

Время начала встречи переносилось несколько раз. Согласно последним данным, которые секретариат ОПЕК рассылал журналистам, мониторинг должен был начаться в 12 часов по московскому времени, а общая министерская встреча - в 13 часов.

В министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по объемам добычи участники соглашения.

Все представители стран, входящих в мониторинговый комитет, в том числе и вице-премьер РФ Александр Новак, прибыли в здание секретариата ОПЕК в Вене.

Министерский мониторинг ОПЕК+ не принимает окончательное решение о дальнейшей политике альянса по добыче нефти, а лишь выносит рекомендацию. На последней встрече мониторинга в апреле было рекомендовано придерживаться действующего плана - с ноября 2022 года страны ОПЕК+ сокращают добычу на 2 млн баррелей в сутки (б/ с) от августовского уровня.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, задержка начала встречи была связана с тем, что ОПЕК+ было необходимо уладить разногласия по сокращению добычи и базовым уровням производства.

Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что в этот раз страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти, в том числе и сокращение производства. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с. 

Теги:
АлжирКазахстанИракКувейтОАЭВенесуэлаРоссияСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
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