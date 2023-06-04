4 июня, 18:14
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. б/с до конца 2024 года

В Министерстве энергетики республики отметили, что это сокращение будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня

АСТАНА, 4 июня. /ТАСС/. Казахстан продлевает до конца 2024 года добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

"Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами - участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что это сокращение добычи нефти будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня.

В начале апреля в Минэнерго заявляли, что Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. б/с начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами ОПЕК+.

Ранее в воскресенье страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Всего, по подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с. Решение принято для достижения и поддержания стабильного рынка нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка. Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене. 

Теги:
КазахстанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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