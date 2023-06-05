В Бурятии учредили госнаграду для предпринимателей

Ее смогут получить руководители коммерческих организаций, работающие в регионе не менее 10 лет

УЛАН-УДЭ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов учредил государственную награду "Заслуженный предприниматель". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В республике будут вручать государственную награду "Заслуженный предприниматель Республики Бурятия". Соответствующие поправки в закон "О государственных наградах Республики Бурятия" разработаны по поручению Алексея Цыденова", - сообщили в пресс-службе.

Награду смогут получить руководители коммерческих организаций, либо индивидуальные предприниматели, работающие на территории региона не менее 10 лет, - в том числе за реализацию инвестиционных проектов и внедрении инновационных технологий, развитии государственно-частного партнерства, обеспечении высокого качества производимых товаров и оказываемых услуг.

Ранее внесшие весомый вклад в развитие экономики региона могли получить ведомственную награду министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии - звание "Почетный предприниматель", однако не было государственной награды республиканского уровня.

По состоянию на 1 июня 2023 года в Бурятии зарегистрировали 34,3 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из них 19,9 тыс. - индивидуальные предприниматели.