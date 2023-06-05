Кабмин утвердил список морепродуктов, вылов которых иностранцами будет контролироваться

В перечень вошли 47 видов рыбы и морепродуктов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список видов рыбы и морепродуктов, получение права на добычу которых иностранным инвесторам нужно согласовывать с правительственной комиссией. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня видов водных биоресурсов, получение права на добычу которых иностранным инвесторам нужно предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями", - говорится в сообщении.

В перечень вошли 47 видов рыбы и морепродуктов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это, в частности, треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков.

В кабмине уточнили, что инвестору будет предоставлено право на добычу в размере не более 35% от объема допустимого улова этих рыб и морепродуктов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне.

"Это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли экономики России", - подчеркивается в сообщении правительства.