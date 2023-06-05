Венгрия рассчитывает, что Минфин России подпишет поправки к проекту АЭС "Пакш-2"

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что Будапешт подписал поправки к соглашениям по этому проекту

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Венгрия подписала поправки к соглашениям по проекту АЭС "Пакш-2" и рассчитывает, что на этой неделе то же самое сделает Россия. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Будапеште с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

"Европейская комиссия одобрила поправки к контракту на расширение АЭС в Пакше. На прошлой неделе министр финансов Михай Варга подписал финансовые поправки к контракту с венгерской стороны, а министр финансов России (Антон Силуанов - прим. ТАСС), как ожидается, подпишет их на этой неделе. Это устранит все препятствия для продолжения проекта с меньшей бюрократией, более быстрыми темпами и в полном соответствии со всеми правилами ядерной безопасности", - написал глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто сопроводил эту запись фотографиями со встречи с Лихачевым.

Министр добавил, что сооружение двух новых энергоблоков АЭС в Пакше станет "надежной и долгосрочной гарантией энергоснабжения" Венгрии и предоставит потребителям возможность пользоваться электроэнергией по низким ценам.

24 мая Еврокомиссия дала зеленый свет поправкам, внесенным Венгрией и Россией в соглашения по АЭС "Пакш-2", и это позволит продолжить строительство двух ядерных реакторов по проекту Росатома. Изменения в документах были согласованы 11 апреля на встрече Лихачева и Сийярто в Москве. Как отмечал тогда глава венгерского МИД, они потребовались в связи с тем, что первоначальные договоренности заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены".