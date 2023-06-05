В Москве в рамках развития территорий построят промобъекты площадью более 1,9 млн кв. м

Самый большой объем инновационных и производственных объектов запланирован в Головинском районе - более 500 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инвесторы и городские операторы приступили к реорганизации 12 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в семи городских округах, где они возведут свыше 1,9 млн кв. м современных и высокотехнологичных объектов промышленного и производственного назначения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В городе активно реализуется уже 30 проектов комплексного развития территорий, 12 из которых предполагают строительство объектов промышленного и производственного назначения. На месте заброшенных участков, объектов незавершенного строительства, устаревших складов и других неиспользуемых объектов инвесторы и городские операторы возведут современные производства и технопарки общей площадью более 1,9 млн кв. м. Это позволит создать свыше 57 тыс. рабочих мест. Объекты появятся в районах Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Печатники, Рязанский, Силино, Щукино и Ясенево", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что самый большой объем инновационных и производственных объектов запланирован в Головинском районе - более 500 тыс. кв. м, почти 358 тыс. - в Отрадном, более 247 тыс. - в Печатниках и около 168,5 тыс. - в Можайском.

"В рамках реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы построят три технопарка, в которых будут созданы высокотехнологичные предприятия. Объекты появятся в районах Головинский, Восточное Дегунино и Щукино. В последнем застройщик уже приступил к строительству здания площадью более 10,5 тыс. кв. м", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.