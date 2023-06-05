Мишустин: расчистка акваторий от затонувших судов может быть ускорена

Глава правительства потребовал от заместителя главы кабинета министров Виктории Абрамченко держать эти вопросы на контроле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность ускорения расчистки акваторий от затонувших кораблей.

"Что касается расчистки бухт, акваторий от затонувших судов, учитывая летний сезон, надо посмотреть, можно ли ускорить такую работу", - указал председатель правительства. На совещании с вице-премьерами заместитель главы кабинета министров Виктория Абрамченко доложила о том, как идет расчистка водных объектов от затонувших судов. Мишустин указал, что, "если потребуется, [нужно будет] помочь субъектам [Федерации], в том числе тиражируя наиболее удачные решения и практики".

Премьер-министр потребовал от Абрамченко держать эти вопросы на контроле. Программа "Генеральной уборки" водных объектов началась в 2021 году.

Мишустин также указал, что "поручение президента [РФ Владимира Путина] о расширении географии действующих водных федеральных проектов должно быть реализовано своевременно, максимально полно". Он поручил Абрамченко "мониторить, как идет создание единого федерального проекта по экологическому оздоровлению рек и озер".