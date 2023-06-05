"Роза Хутор" и "Тайву" создадут совместную систему скидок

Сотрудничество, в частности, предполагает эффективное взаимодействие для повышения узнаваемости курортов

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Горный курорт "Роза Хутор" и горнолыжный курорт Китая "Тайву" подписали меморандум о сотрудничестве, благодаря которому будет действовать совместная система скидок для посетителей обоих курортов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского курорта.

"Мы надеемся, что наше сотрудничество с "Роза Хутор", лучшим горным курортом России, станет одним из этапов глобальной популяризации среди ее населения уникального туристического региона Китая. Популяризации наших курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей "Тайву", так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Роза Хутор", - отметил директор по международной деятельности горнолыжного курорта "Тайву" господин Джэки Ченг, его цитирует пресс-служба "Роза Хутор".

Сотрудничество предполагает эффективное взаимодействие для повышения узнаваемости курортов, популяризации горного туризма в целом, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни.

О курортах

Горнолыжный курорт "Tайву" располагается на 4 тыс. га в провинции Хэбэй. На территории курорта работают 8 отелей, SPA комплексы, бассейны, 30 ресторанов, детский лагерь. В распоряжении лыжников и сноубордистов 19 подъемников и 31 рельефная трасса с различным уровнем сложности.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км, 32 подъемника.

На курорте работают 19 отелей.