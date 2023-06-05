Авиарейс Чита - Хайлар - Пекин возобновят с 29 июня

По предварительной информации, самолеты будут летать дважды в неделю

ТАСС, 5 июня. Международный авиарейс по маршруту Чита - Хайлар - Пекин возобновят с 29 июня 2023 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Забайкальского края.

"Авиакомпания Air China Co.Ltd с 29 июня планирует возобновить перелеты по маршруту Чита - Хайлар - Пекин. Предварительно, полеты будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и субботам", - уточнили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Ранее руководитель администрации губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров в своем Telegram-канале сообщил, что правительство региона совместно с дирекцией аэропорта Читы ведет с партнерами из КНР переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения.

"В числе обсуждаемых также маршруты из краевого центра в Харбин и Маньчжурию", - добавили в пресс-службе.

Полеты из Читы в Пекин приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса.