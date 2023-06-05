Более 40 стартапов Москвы стали участниками конференции Startup Village

Всего в 2023 году на конференции было представлено около 150 компаний

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 40 столичных стартапов, работающие в том числе в энергетической, транспортной и химической сфере, стали участниками технологической конференции Startup Village Московской недели предпринимательства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках Московской недели предпринимательства прошла технологическая конференция Startup Village. Столица представила на форуме стенд, который посетили более 3 тыс. человек. Кроме того, представители 43 столичных стартапов при поддержке города продемонстрировали свои разработки и провели встречи с потенциальными зарубежными и российскими партнерами", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году на конференции было представлено около 150 компаний, из них 43 московские - в три раза больше, чем годом ранее. "Они показали свои инновационные решения в сфере энергетики, приборостроения, транспорта и химической промышленности. Некоторые после деловых переговоров на выставке договорились о сотрудничестве с представителями крупного бизнеса", - приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что стенды компаний - участников программ Московского инновационного кластера посетили представители крупного бизнеса. "Они, в частности, заинтересовались продукцией производителя смазочных материалов для автомобилей, горнодобывающей спецтехники и железнодорожного транспорта. Сейчас эта компания активно замещает ушедшие с российского рынка импортные продукты", - сообщается в публикации.