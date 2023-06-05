Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс для ИИС-III

Издание РБК ранее сообщило, что ведомство предложило установить для владельцев новых ИИС предельный налоговый вычет в 30 млн рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил и внес в правительство проект поправок в Налоговый кодекс для нового типа индивидуального инвестиционного счета (ИИС-III), сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, способствующих формированию благоприятных налоговых условий для досрочных сбережений граждан. Законопроект в настоящее время дорабатывается на площадке правительства РФ", - говорится в сообщении.

Ранее издание РБК сообщило, что Минфин предложил установить для владельцев новых ИИС предельный налоговый вычет в 30 млн рублей. Максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету нового, третьего типа может достичь 30 млн рублей, следует из поправок в НК, имеющихся в распоряжении издания.

В начале июня Минфин России внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан. Изменения вносятся в федеральный закон "О рынке ценных бумаг". Документ предусматривает, что с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-III для получения налоговых льгот.

По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям.