Авиасообщение между Сочи и Читой впервые запустит авиакомпания iFly

Самолеты будут летать каждую неделю

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Новый маршрут авиакомпании iFly впервые соединит международный аэропорт Сочи с Читой. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

"С 10 июня откроется прямой рейс по новому направлению в Читу", - говорится в сообщении.

Полеты по новому маршруту будут осуществляться еженедельно по субботам на авиалайнерах Airbus A330-200, вместимостью до 370 пассажиров. Время в пути составит более семи часов, уточнили в пресс-службе.

С 5 июня авиакомпания также возобновит полеты по маршруту Сочи - Хабаровск и Сочи - Владивосток, которые в 2022 году проводились с июня по октябрь.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова по итогам 2022 года принял 12 млн пассажиров по 77 внутренним и международным направлениям.