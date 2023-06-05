Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области

Центр будет расположен в Собинском районе

ТАСС, 5 июня. Строительство крупного логистического центра Wildberries началось во Владимирской области, сообщает пресс-служба маркетплейса.

"Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук дали официальный старт строительству нового складского комплекса компании на торжественной церемонии закладки первого камня", - говорится в сообщении.

Логистический центр будет расположен в Собинском районе Владимирской области. После окончания строительства площадь центра превысит 170 тыс. кв. м, он станет одним из крупнейших региональных объектов Wildberries.

В соответствии с планами компании, общие инвестиции в строительство составят 11,2 млрд рублей.

Благодаря запуску нового распределительного центра для жителей Владимирской области будут открыты около 7,5 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях. После открытия центра вырастет и скорость доставки заказов в регионе для покупателей всего центрального региона страны, отметили в компании.