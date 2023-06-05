Финрегулятор США обвинил криптобиржу Binance и ее руководителя в нарушениях

Суть претензий заключается в допуске к операциям с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой финансового регулятора.

Как следует из документа, комиссия обвиняет руководство Binance в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже. В действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия.