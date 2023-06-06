Инвестор заявил о возможном пересмотре кредитного рейтинга США

Директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак отметил, что все участники рынка стали "заложниками настоящего хаоса и неопределенности"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ Корр. ТАСС Денис Акишев/. Высокий суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов может быть пересмотрен, несмотря на то что Белый дом и Конгресс США достигли договоренности по потолку госдолга. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Топовый суверенный рейтинг США ["ААА"], по моему мнению, находится под угрозой пересмотра, несмотря на достигнутые в последнюю минуту договоренности по потолку госдолга в целях избежания дефолта, - сказал он. - Так, рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинг США на пересмотр и намерено вынести свое решение в сентябре. Поводом для пересмотра явились поляризация политических процессов, запаздывание, инертность и упертость переговорщиков".

Как отметил инвестор, все участники рынка стали "заложниками настоящего хаоса и неопределенности в вопросе принятия ключевого решения для всей экономики США с далеко идущими последствиями для всей глобальной финансовой системы". "Тот факт, что такие важнейшие решения принимаются весьма узким кругом лиц и буквально в день наступления предполагаемого дефолта, создает условия для тревожных и часто панических настроений на рынке. Все это, безусловно, принимается во внимание ведущими рейтинговыми агентствами", - подчеркнул он.

По мнению Шостака, из-за нового соглашения "пострадает рост ВВП, так как ряд федеральных программ, в том числе по поддержке малоимущих и студентов, будет фактически заморожен". "Стоит отметить, что в то время, когда наложены ограничения на целый ряд необоронных ассигнований и, в частности, прекращен мораторий на выплату процентов по кредитам на обучение для студентов, оборонный бюджет США, составляющий 12% федерального бюджета, по сути, увеличивается до $886 млрд, то есть на 3% в этом году", - указал инвестор.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы. 31 мая документ одобрила Палата представителей, 1 июня это сделал Сенат, а 3 июня президент США Джо Байден подписал его.