Алиханов заявил, что проблема транзита грузов в Калининград пока окончательно не решена

Губернатор региона отметил, что с учетом ограничений на сухопутный транзит грузов со стороны Литвы, развивается система перевозок грузов в регион морским путем

ТАСС, 6 июня. Проблема транзита грузов в Калининградскую область пока не решена в полном объеме и постоянно находится в поле зрения Министерства иностранных дел РФ и руководства страны. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Калининградский транзит остается все еще в фокусе внимания нашего министерства иностранных дел, руководства страны. Проблема, к сожалению, на наш взгляд, до сих пор не решена в полном объеме", - сказал Алиханов.

Он отметил, что с учетом ограничений на сухопутный транзит грузов в Калининград со стороны Литвы, развивается система перевозок грузов в регион морским путем. "Есть морская компонента, она развивается и система субсидирования (морских перевозок - прим. ТАСС) сейчас будет трансформирована - станет проще эти субсидии федеральные получать, чтобы стоимость морской перевозки была на уровне железнодорожного тарифа", - уточнил он. При этом, по его словам, область надеется на сокращение ограничений со стороны Литвы, поскольку "не всегда в этих ограничениях есть хоть какая-то логика".

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами Литвы и Польши и не имеет прямого сухопутного сообщения с российскими регионами. В 2022 году из-за санкций ЕС были введены ограничения на сухопутный транзит в регион через Литву в пределах квот, которые не должны превышать объемы в среднем в последние три года. Это коснулось, в частности цемента, с риском возникновения его дефицита в регионе в январе текущего года.

В настоящее время возить товары через территорию Литвы в Калининград из субъектов РФ фурами можно только в случае, если они не попадают в санкционные списки Евросоюза. Возить попавшие под санкции Евросоюза товары по железной дороге в регион можно только по квотам. Для организации беспрепятственных перевозок грузов в регион используется морской путь через Балтику.