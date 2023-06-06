Контейнерные перевозки по железной дороге в мае выросли на 22%

Они достигли 626,1 тыс. ДФЭ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Перевозки контейнеров в мае 2023 года выросли на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 626,1 тыс. ДФЭ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Перевозки контейнеров в мае выросли на 22%. Во всех видах сообщения в этом месяце отправили по сети РЖД 626,1 тыс. ДФЭ", - говорится в сообщении.

За январь - май текущего года контейнерные перевозки выросли на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года и составили 2,97 млн ДФЭ. Во внутреннем сообщении отправлено 1,16 млн ДФЭ, что на 10,8% больше января - мая прошлого года. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,4% к январю - маю 2022 года и составило 2,18 млн ДФЭ.

Наибольший прирост наблюдается в контейнерных перевозках химических и минеральных удобрений - 111,2 тыс. ДФЭ (рост в 3,1 раза к уровню января - мая 2022 года); зерна - 45 тыс. (рост в 2,3 раза); каменного угля - 6,7 тыс. (рост в 1,8 раза); автомобилей и комплектующих - 168,2 тыс. (рост в 1,7 раза). При этом снизилась перевозка цветной руды и серного сырья - 11,8 тыс. ДФЭ (-30,1% к январю - маю 2022 года); цветных металлов - 52,6 тыс. (-7,7%); промышленных товаров - 167,1 тыс. (-3,4%); мяса и масла животного - 10,2 тыс. (-2,5%).