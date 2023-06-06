В "Деловой России" назвали недостаточными существующие меры поддержки экспорта

Председатель организации Алексей Репик указал на то, что мораторий в отношении наказаний за нарушение законодательства о валютном контроле должен сопровождаться амнистией и его необходимо распространить на всех участников внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Действующие на данный момент меры поддержки российского экспорта пока что разрозненны и недостаточны. Об этом во вторник сообщил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик на проходящем в ТАСС заседании Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках".

"Все меры, которые есть, мы ценим, но они носят фрагментарный характер и комплексным ответом на наши запросы не являются", - сказал он. При этом Репик высоко оценил действия Российского экспортного центра (РЭЦ), отметив, что "зонтичные отраслевые форматы - единственный эффективный формат поддержки экспорта".

Председатель "Деловой России" указал на то, что мораторий в отношении наказаний за нарушение законодательства о валютном контроле должен сопровождаться амнистией и его необходимо распространить на всех участников внешнеэкономической деятельности.

Репик подчеркнул, что ряд введенных в России мер являются "контрстимулами" для развития экономики. "Существующая логика спецсбора воспринимается как налог на рост и вносит диссонанс в представления предпринимателя о том, что нужно инвестировать в будущее", - заявил он. Вложения в инфраструктуру также ограничивает высокая стоимость кредита.

Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России"), Российского экспортного центра и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата".