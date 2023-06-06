6 июня, 12:20

В Дагестане заложили самый крупный грушевый сад в России на площади 55 га

Площадь сада планируют увеличить до почти 200 га

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Самый крупный грушевый сад в России заложили на площади 55 га в Магарамкентском районе Дагестана. В будущем площадь сада планируют увеличить до почти 200 га, сообщили во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Площадь интенсивного сада достигает 55 га. Осенью предприятие планирует заложить дополнительно 30 га и в целом намерено довести площадь посадок до почти 200 га", - говорится в сообщении.

В этом же районе выращиванием груши занимается хозяйство "Сад", где были высажены грушевые деревья на площади 22 га.

"Заложенный <…> грушевый сад <…> является самым крупным в современной истории развития садоводства нашей страны. А посадки хозяйства "Сад" входят в пятерку крупнейших в России. Думаю, что их инициативу подхватят и другие хозяйства и тем самым внесут решающий вклад в импортозамещение плодовых", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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