6 июня, 17:24,
обновлено 6 июня, 17:45

Продажи автомобилей "Москвич" в мае снизились на 11,2%, до 860 авто

Как сообщили в компании, в мае было продано 860 автомобилей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Продажи автомобилей "Москвич" в мае 2023 года снизились на 11,2% по сравнению с апрелем и составили 860 авто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода "Москвич".

"В мае было продано 860 автомобилей "Москвич", - рассказали в пресс-службе.

Всего с момента старта продаж в марте 2023 года было продано почти 2,5 тыс. автомобилей "Москвич".

В конце мая пресс-служба завода также сообщала, что всего с начала года было продано почти 80 электромобилей бренда.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. 

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Россия
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