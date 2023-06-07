ЦБ выявил рост регистраций новых юрлиц после запуска "антиотмывочной" платформы

Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, сообщил регулятор

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. После запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от ЦБ в России выросло количество регистраций новых юрлиц, примерно половина из них приходится на технические компании, так называемые однодневки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.

"Первый шаг наших оппонентов - резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону", - заявил Ясинский.

По его словам, платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний - фирма может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо финансовых операций. "Основной анализ нами осуществляется на основе платежной информации. Но если бы мы ограничивались только платежной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями", - рассказал РБК глава департамента ЦБ. Среди критериев, позволяющих относить даже неактивную компанию к числу высокорисковых, он назвал связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций.

По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и ИП, а средний (желтый) - 1,6%. Доля "красных", или высокорисковых, клиентов выросла по сравнению с уровнями ноября прошлого года (было 0,7%) и достигла 1,4%. Это 98 тыс. из 7 млн зарегистрированных компаний и ИП, пишет РБК. "Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет. Скорее формируется эффект накопления "отработанных" таких клиентов", - добавил Ясинский.

Глава департамента ЦБ также отметил, что платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет фирмы-однодневки, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь такие компании регистрировать. По словам Ясинского, помочь в этом могут поправки в законодательство. Как отмечает РБК, еще до запуска платформы ЦБ и ФНС разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении. В Банке России сообщили, что с момента запуска платформы ЗСК в категорию "дважды "красных" клиентов попало 119 тыс. юрлиц и ИП. Только 0,2% от этого количества смогли оспорить и снизить свой уровень риска в межведомственной комиссии, пишет РБК.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным регулятора, к сервису подключились все российские банки.