Независимые производители газа в девять раз увеличили торги на СПбМТСБ с начала года

Объем торгов вырос до 2,97 млрд куб. м

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские независимые производители газа с начала года в девять раз увеличили реализацию газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) - до 2,97 млрд куб. м, сообщил управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко.

По его словам, начиная с 2018 года объемы торгов снижались, показатели ликвидности и концентрации были далеки от оптимальных, характеризующих репрезентативную цену. В прошлом году высокая цена и малые объемы отпугнули значительное количество покупателей.

"Отрадно, что в этом году наблюдается обратная тенденция - объемы торгов на бирже увеличиваются, даже несмотря на продолжающееся падение продаж со стороны "Газпрома". При этом независимые производители газа увеличили реализацию с начала 2023 года в 9 раз к уровню аналогичного периода прошлого года, до 2,97 млрд куб. м. Снижение биржевых цен привело к привлечению новых регионов и покупателей, активизация "адресных" договоров - к развитию сегмента биржевых аналогов внебиржевых договоров", - цитирует Трофименко информационный центр "ИнфоТЭК".

Он отметил, что если к концу 2022 года число участников торгов составляло 24, то в начале 2023 года в них принимают участие 40 организаций. Количество конечных потребителей в 2022 году было 52, в этом году - 138. В прошлом году в газовом сегменте биржевых торгов были представлены 23 региона, в текущем - 35 субъектов РФ.

"Спрос и предложение - основные факторы, влияющие на ситуацию. Раскручивается классическая спираль "товар-деньги-товар": увеличилось предложение, снизилась цена, поэтому пришли потребители, цена стабилизировалась, поставщики получили стимул для дальнейших продаж", - подчеркнул Трофименко.

Рыночные механизмы для дальнейшего развития

Трофименко напомнил, что согласно распоряжению правительства, не менее 10% общего объема потребляемого в стране природного газа должно торговаться на бирже. Для дальнейшего развития рынка принципиальным моментом, по его словам, является обеспечение справедливой, репрезентативной цены газа на торгах.

"Какие же рыночные механизмы нам необходимы? Нужно дать потребителям возможность эффективно управлять портфелем газовых активов, продавая излишки и приобретая недостающие объемы на рынке. Мы должны предоставить налоговым и таможенным органам, регуляторам, внутренним и внешним потребителям национальные индикаторы газового рынка. У нас должны быть экономически обоснованные цены на газ и тарифы на его транспортировку. Нам требуется определить тех потребителей, которые должны быть защищены регулируемыми ценами, и тех, которых можно перевести на рыночные цены. И биржа готова предложить все необходимые механизмы для реформирования отрасли", - сказал Трофименко.

Также биржа ведет подготовку к запуску торгов с поставкой газа на любой месяц календарного года (адресные и безадресные договоры) и разрабатывает проект по организации торгов постановочными фьючерсами на газ.

"Биржевые торги - единственный удобный механизм, позволяющий добиться повышения дисциплины планирования, обеспечить объективный спрос на газ. Этой цели служат и механизм коммерческой балансировки, и проведение торгов с поставкой на любой месяц года, и многие другие механизмы. Все эти шаги должны привести к формированию рыночного индикатора цены на газ в стране", - считает эксперт.