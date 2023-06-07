Польша заявила, что не допустит закрытия шахты "Туров", несмотря на требования экологов

Административный суд в Варшаве ранее приостановил решение, дающее право осуществлять добычу угля на шахте после 2026 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Польское правительство не позволит закрыть находящуюся на границе с Чехией угольную шахту "Туров". Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибывший на шахту на фоне нарастания конфликта вокруг прекращения ее работы.

"Мы не позволим закрыть эту шахту. Мы сделаем все, чтобы до исчерпания месторождения, до 2044 года, она нормально функционировала", - сказал он, констатировав, что "никакой суд не будет диктовать свою волю ни из Брюсселя, ни из Варшавы".

Накануне Административный суд в Варшаве приостановил решение, дающее право осуществлять добычу угля на шахте "Туров" после 2026 года. Иск подал чешский фонд Frank Bold, имеющий представительства в Праге, Брно, Остраве, Кракове и Брюсселе.

По словам Моравецкого, невозможно представить, чтобы какая-то экологическая организация из Польши выступала бы против шахты или электростанции в Германии и требовала ее закрыть. Польское правительство намерено оспорить решение суда.

В сентябре 2021 года суд ЕС решил, что Польша должна выплачивать Еврокомиссии по €500 тыс. в день за отказ приостановить добычу угля на шахте "Туров". Тогда в суд на Варшаву подала Прага из-за вреда экологии. В начале февраля страны пришли к соглашению, и иск был отозван. Несмотря на это, ЕК лишила Польшу части средств из бюджета ЕС в рамках погашения задолженности. Как сообщал телеканал TVN24, эта сумма составила €68,5 млн.