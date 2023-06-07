Pegasus Airlines запустит прямые авиарейсы между Казанью и Стамбулом

Рейсы будут выполняться ежедневно с 19 июня

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запускает ежедневные прямые рейсы между Казанью и Стамбулом с 19 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Казань".

"Новый партнер Международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines 19 июня запускает программу регулярных рейсов в Стамбул", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться ежедневно, на 186-местных воздушных судах Airbus A320. Длительность перелета составит около 5 часов.

Отмечается, что аэропорт Казани впервые в истории приступает обслуживанию рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. "Так, рейсы в Международный аэропорт "Стамбул" или новый аэропорт, находящийся в европейской части города, из Казани выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Red Wings и "Победа". В то время как турецкий лоукостер Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в аэропорт, расположенный в азиатской части Стамбула - Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкчен", - говорится в сообщении.