7 июня, 08:48

Pegasus Airlines запустит прямые авиарейсы между Казанью и Стамбулом

Рейсы будут выполняться ежедневно с 19 июня

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запускает ежедневные прямые рейсы между Казанью и Стамбулом с 19 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Казань".

"Новый партнер Международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines 19 июня запускает программу регулярных рейсов в Стамбул", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться ежедневно, на 186-местных воздушных судах Airbus A320. Длительность перелета составит около 5 часов.

Отмечается, что аэропорт Казани впервые в истории приступает обслуживанию рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. "Так, рейсы в Международный аэропорт "Стамбул" или новый аэропорт, находящийся в европейской части города, из Казани выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Red Wings и "Победа". В то время как турецкий лоукостер Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в аэропорт, расположенный в азиатской части Стамбула - Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкчен", - говорится в сообщении. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация