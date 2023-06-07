Эксперт спрогнозировал рост кредитования населения в РФ до рекордных уровней 2021 года

Согласно данным ЦБ, годовой темп роста потребительского кредитования тогда составил 20,1%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Член правления ВТБ Святослав Островский прогнозирует рост кредитования физических лиц до рекордных показателей 2021 года. Об этом он заявил журналистам через пресс-службу ВТБ.

"При условии продолжения восходящего тренда, который мы наблюдали в первые пять месяцев нынешнего года, рынок кредитования физлиц может восстановиться до уровня 2021 года", - сказал Островский.

Согласно данным Банка России, годовой темп роста потребительского кредитования в 2021 году составил 20,1%. Ранее ТАСС со ссылкой на данных бюро кредитных историй "Скоринг бюро" сообщал, что выдачи потребительских кредитов в РФ за первые четыре месяца 2023 года заметно увеличились по сравнению с показателями кризисного 2022 года и составили 11,2 млн. Общий объем выдач оказался на уровне около 2,2 трлн рублей.