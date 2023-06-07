FT: ЕС рассматривает возможность полного запрета на оборудование Huawei для сетей 5G

В компании считают, что решения Евросоюза "являются нарушением принципов справедливости, а также законов и нормативных актов ЕС"

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность полного запрета на использование оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании сетей связи 5G в странах - членах сообщества. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на официальные лица ЕС.

"Евросоюз может запретить всем государствам при построении сетей пятого поколения мобильной связи использовать оборудование компаний, представляющих угрозу безопасности сообщества, в том числе китайской телекоммуникационной корпорации Huawei", - информирует издание.

Три года назад Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, для построения 5G-сетей на территории ЕС. Однако, по данным еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона, в настоящее время лишь треть стран-членов запретила доступ к критически важным элементам связи 5G блока. Подобная ситуация "подвергает опасности коллективную безопасность блока", отметил он.

Huawei заявила, что выступает против политизации решений в сфере кибербезопасности. По мнению представителей компании, "ни один суд никогда не признавал, что корпорация занималась злонамеренной кражей интеллектуальной собственности", а решения ЕС "являются нарушением принципов справедливости, а также законов и нормативных актов ЕС".

Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией в создании сетей 5G на территории королевства, а также обязала британские компании заменить соответствующее оборудование Huawei аналогами от других производителей из-за опасений оказаться в зависимости от Китая в стратегических областях.