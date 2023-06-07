В России упростят порядок признания аграриев новых регионов сельхозтоваропроизводителями

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, это нужно для распространения на них мер господдержки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты подготовили поправки в законодательство об упрощении порядка признания аграриев на территориях новых регионов России сельхозтоваропроизводителями, это нужно для распространения на них мер господдержки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в Совете Федерации.

"Сейчас подготовлена инициатива депутатов - поправки в действующее законодательство, чтобы до 2025 года упростить порядок признания аграриев на территориях четырех регионов сельхозтоваропроизводителями. Потому что все меры государственной поддержки распространяются, если у аграриев есть такой статус. Поэтому временный период - 2024 год - нам нужен с вами в качестве особого подхода к признанию аграриев сельхозтоваропроизводителями", - сказала она.

По словам вице-премьера, Минсельхоз РФ готовит проект положительного отзыва по этой инициативе, он находится на финальной стадии согласования. Далее, с 2025 года, меры поддержки будут оказываться аграриям новых регионов в рамках госпрограммы "Земля". "И для того, чтобы аграрии не конкурировали, например, с уже достаточно сильными, мощными конкурентами из Краснодарского края, мы выделим эту группу - четыре новых региона - в отдельную группу для отбора этих проектов", - рассказала Абрамченко.