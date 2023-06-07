Турецкая лира третий день подряд начинает с падения по отношению к доллару

Национальная валюта республики опустилась на 7,44% за утро

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. Турецкая лира продолжает в среду рекордное падение по отношению к доллару США, которое началось 5 июня. Как отмечает газета Sözcü, за утро национальная валюта Турции опустилась на 7,44%.

На данный момент лира торгуется на уровне 23,14 за доллар США. Еще утром она торговалась на отметке 22,50.

Как отмечает издание со ссылкой на банкиров, до президентских и парламентских выборов лира "удерживалась на более дорогой отметке", в связи с этим она может продолжить обесцениваться в ближайшее время.

Вместе с тем после победы на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на должность главы министерства финансов и казначейства опытного экономиста Мехмета Шимшека. Как он заявил ранее, основными целями нового правительства являются снижение инфляции и повышение социального благосостояния. По словам нового главы Минфина, Анкара будет не только придерживаться рациональной политики в экономике, но и "фискальной дисциплины".