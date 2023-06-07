Red Wings запустила рейсы из Нового Уренгоя в Казань

Время в пути составит три часа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество рейсов в Казань из аэропорта Новый Уренгой (УК "Аэропорты регионов") в весенне-летний период 2023 года увеличилось до двух в неделю. В дополнение к рейсу, выполняемому авиакомпанией UVT Aero, в расписании аэропорта появился прямой рейс Red Wings, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ямало-Ненецком автономном округе в среду.

"Вылеты самолетов Red Wings из крупнейшего ямальского аэропорта в главный город Татарстана запланированы с 7 июня по средам вылетом в 11:10. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

Время в пути составит три часа.

Авиакомпания UVT Aero в весенне-летнюю навигацию продолжит выполнять полеты из Нового Уренгоя в Казань по вторникам. Рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ-200.