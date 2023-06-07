Мишустин сообщил о росте товарооборота РФ и Кубы в девять раз за январь-апрель 2023 года

Премьер-министр России отметил, что Москве и Гаване необходимо перезапустить сотрудничество для увеличения торговли и инвестиций

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив уверенность, что эта динамика сохранится.

"Куба - наш важный партнер в Латинской Америке, наше сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, солидарности, взаимного уважения и взаимного доверия. Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро в Сочи.

Правительства двух стран по договоренностям, достигнутым на уровне президентов, ведут работу по развитию торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях. "Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году взаимный товарооборот составил почти 60 млрд российских рублей, или более 20 млрд кубинских песо. В текущем году положительная динамика сохраняется, по итогам января-апреля объем торговли вырос в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уверен, что он и будет продолжать расти", - сказал российский премьер.

Мишустин отметил, что Москве и Гаване необходимо перезапустить сотрудничество для увеличения торговли и инвестиций. "Эти задачи решает, соответственно, наша межправкомиссия по торгово-экономическому и научному сотрудничеству", - отметил российский премьер.

Он напомнил, что на очередном заседании комиссии 18-19 мая в Гаване были достигнуты конкретные договоренности в области финансов, промышленности, энергетики, транспорта, в культурно-гуманитарной области. "Мы предлагаем активно развивать сотрудничество в туристической сфере", - сказал Мишустин, напомнив, что группа "Аэрофлот" начинает регулярные рейсы на Кубу. Глава правительства РФ отметил, что это будет способствовать росту взаимных поездок граждан, укреплению деловых и культурных связей.

Мишустин обратил внимание на то, что это первый визит Марреро в Россию в качестве премьер-министра Кубы. "Помимо Сочи вы посетите также и Москву, и Санкт-Петербург, примите участие в Петербургском международном экономическом форуме. Абсолютно уверен, что ваш визит придаст новый импульс сотрудничеству России и Кубы", - сказал Мишустин. Он передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и себя лично.