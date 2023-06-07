"Фосагро" не планирует отказываться от дивидендов

Производитель удобрений также намерен продолжать практику ежеквартальных выплат

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" намерен сохранить дивидендную политику и продолжать практику ежеквартальных выплат. Об этом сообщил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко в ходе эфира клуба "Финам премиум".

"Что касается изменения дивидендной политики, то мы никаких изменений принимать не планируем. Наоборот, мы планируем ей следовать. От дивидендов отказываться мы не планируем, планируем продолжать практику выплат ежеквартально", - сказал он.