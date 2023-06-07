7 июня, 14:50

Специалисты смогут автоматически проверять легальность добычи продаваемых в кафе крабов

Росрыболовство совместно с Россельхознадзором разработало соответствующий механизм автоматической проверки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росрыболовство совместно с Россельхознадзором разработало механизм автоматической проверки легальности добычи крабов, продаваемых в ресторанах, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе пресс-конференции.

"Россельхознадзор вместе с Росрыболовством базу сделали автоматической проверки. И я думаю, что месяца через два мы сможем ее представить. Когда автоматически мы сможем понимать, какая продукция и в каком объекте реализуется нелегально", - сказал он.

В конце прошлого года Шестаков заявил, что Росрыболовство планирует проверять легальность добычи краба, продаваемого в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). Глава Росрыболовства сообщил, что был проведен анализ поставок краба в сегмент HoReCa Москвы. По результатам 3% продукции была легальной, 57% - вызвала сомнения в легальности происхождения, 40% - не имела подтверждения о законности вылова.

В ходе пресс-конференции глава ведомства отметил, что эта проверка проводилась "практически вручную" на основе данных информационных систем Росрыболовства и Россельхознадзора. "Мы ее проводили практически вручную только ради того, чтобы посмотреть, насколько серьезные проблемы существуют с легальностью происхождения продукции, которая реализуется в HoReCa. Мы эту проблему увидели", - пояснил он. 

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