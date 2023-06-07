Число льготных кредитов для МСП с 2020 по 2022 год выросло в три раза

Количество займов достигло в 2022 году 136,1 тыс.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) льготных кредитов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" увеличилось с 42,3 тыс. в 2020 году до 136,1 тыс. в 2022 году. Об этом говорится в докладе "Корпорации "МСП", представленном на совещании "О ходе реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в Совете Федерации.

В денежном выражении объем льготного кредитования увеличился с 1,29 трлн рублей в 2020 году до 1,31 трлн рублей в 2022 году. Господдержкой покрыто 23% объема и 35% количества всех кредитов, которые получили малые и средние предприятия.

Лидером по количеству и сумме кредитов является обрабатывающая промышленность, в которой субъекты МСП получили 15,554 тыс. кредитов на сумму 335 млрд рублей.

В числе российских регионов, где в 2020-2022 годах больше всего выросли объемы льготного кредитования - Северо-Кавказский (+25%) и Дальневосточный (+21%) федеральные округа.