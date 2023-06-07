Индексы Мосбиржи и РТС среду торговались разнонаправленно

Курс доллара вырос до 81,94 рубля, евро - до 87,76 рубля

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские индексы в середине недели торговались разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, до 2 694,69 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, до 1 035,93 пункта. Курс доллара вырос на 0,54%, до 81,94 рубля, евро - на 0,57%, до 87,76 рубля, юань - на 0,07%, до 11,48 рубля.

"Российский рынок акций в середине недели демонстрировал преимущественно положительную динамику. Восстановлению способствовали ценовой рост нефти, улучшившиеся общерыночные настроения и сохраняющаяся слабость рубля", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В то же время напряженный геополитический фон сдерживал покупательскую активность.

"Вышедшая утром статистика по торговому балансу Китая за прошлый месяц уступила прогнозам. В частности, экспорт из КНР упал в мае на 7,5% год к году против ожидавшихся аналитиками минус 0,4%. Импорт сократился на 4,5% год к году. Данные негативны для сырьевых товаров. Тем не менее, последние решения ОПЕК+, начало автомобильного сезона в США и откат индекса доллара от локальных вершин позволяют ценам на нефть игнорировать статистический негатив из Поднебесной, пробиваясь в направлении $80", - также рассказал Бахтин.

Рынок акций

На рынке акций в среду лидерами роста стали привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (+38,4%), скорее всего, в связи с повышением рейтинговым агентством АКРА кредитного рейтинга банка до А+(RU) со "стабильным" прогнозом, а также, вероятно, в связи с действующей в этом году программы обратного выкупа акций банка, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также рост лучше рынка снова показывают депозитарные расписки ретейлера Ozon (+6,4%), возможно, в связи с оптимистичными прогнозами компании по финансовым результатам и операционной деятельности на 2023 год, добавила эксперт.

Лидерами понижения оказались акции "Русснефти" (-2,4%) после отказа компании от выплат дивидендов за 2022 год.

Прогноз на завтра

В четверг инвесторы обратят внимание на оценку квартального ВВП еврозоны и недельный отчет по числу заявок американцев на пособия по безработице. При этом корпоративных новостей завтра не ожидается, сообщил Александр Бахтин. В фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть, валютный курс, сигналы регуляторов. По данным Fed Watch Tool, вероятность сохранения процентных ставок ФРС без изменений по итогам заседания 14 июня на данный момент составляет около 80%.

Прогноз на завтра "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 8 июня - 2650-2750 пунктов, по курсу рубля к доллару - 79-82 руб.

В Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2650-2750 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 80-82 рубля, евро/рубль - в коридоре 86-88 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 11,2-11,6 рубля.