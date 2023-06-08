Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами

Документ вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России и упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских дронов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтранс разработал проект постановления правительства, который устанавливает правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами. Он в конце мая был направлен в профильные федеральные органы, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.

Проект вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства РФ, а также упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских беспилотников. По информации газеты, разработка новых норм велась по поручению вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Минтранс предлагает разрешить запуски БПЛА над населенными пунктами, но только на высоте до 150 м от земли или водной поверхности. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов дронов, которые будет устанавливать ведомство по представлению местных властей.

Согласно проекту постановления, для полета БПЛА до 30 кг и в пределах прямой видимости не потребуется подавать план перемещения. В то же время в случае необходимости проведения полета вне установленной зоны или на высоте больше 150 м беспилотник будет необходимо обеспечить постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.

Как уточняет издание, новые правила также подразумевают возможность подачи плана полетов через интернет или по телефону, упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве. В пояснительной записке к проекту сказано, что изменения планируется ввести с марта 2024 года.

В пресс-службе Минтранса отказались давать комментарии "Известиям". В Минцифры изданию подтвердили, что проект получен и замечаний к документу со стороны ведомства на текущем этапе нет.