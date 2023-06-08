В Приморье объем инвестиций за год вырос более чем в два раза

По словам руководителя проекта управляющей компании ТОР "Приморье" Натальи Жарковой, в экономику края за пять месяцев инвесторы вложили более 100 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Инвесторы вложили в экономику Приморского края за пять месяцев 2023 года более 100 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти в два раза, сообщила в четверг руководитель проекта управляющей компании ТОР "Приморье" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока) Наталья Жаркова.

"Если мы говорим о Приморском крае, объем инвестиций, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, вырос кратно - более чем в два раза. Если в прошлом году новых проектов было на 47 млрд рублей, то в этом году - более 100 млрд рублей всего за пять месяцев", - сказала Жаркова во время дискуссии "Межгосударственный диалог: Россия и Китай", прошедшей в ходе Дальневосточного медиасаммита.

По ее словам, новые приоритетные направления развития бизнеса в Приморском крае - культура, образование, наука, спорт, туризм, рекреация. "Приморский край - одно из приоритетных мест размещения международной ТОР. Это высокотехнологичное производство", - отметила Жаркова, добавив, что особое внимание в Приморье уделяется развитию приграничных территорий.

"Все Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток не стоят на месте. Сегодня порядка 3,5 тыс. резидентов и 7,5 трлн рублей инвестиций на перспективу до 2030 года", - уточнила руководитель проекта управляющей компании ТОР "Приморье".

Дальневосточный медиасаммит - крупнейшее медиакоммуникационное мероприятие Дальнего Востока для специалистов СМИ, PR и блогосферы. Он проходит во Владивостоке 8-9 июня в десятый раз. Участниками ежегодного мероприятия, которое ведет свою историю с 2014 года, становятся представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока, зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие отраслевые эксперты России.