Мишустину показали электробус из произведенных в странах ЕАЭС компонентов

Премьер-министру рассказали, что электробус оснащен тяговыми батареями собственного производства

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектом "Евразийский автобус" компании "БКМ Холдинг" ("Белкоммунмаш") - электробусом Е321 серии Olgerd, при производстве которого использованы компоненты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Электробус был представлен на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи. Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку.

В ходе осмотра выставки представители "БКМ Холдинг" рассказали Мишустину, что электробус оснащен тяговыми батареями собственного производства. Салон имеет 30 мест для сидения, вмещает 86 пассажиров. Основная доля узлов и комплектующих произведена в Белоруссии и России. Белорусской стороной предлагается взять модель за основу для реализации кооперационного проекта "Евразийский электробус" под эгидой Евразийской экономической комиссии. "Наша задача, я считаю, этот проект масштабировать и развернуть", - сказал белорусский премьер Роман Головченко.

Мишустин и участники других делегаций осмотрели автобус внутри. Затем они ознакомились с представленной продукцией "Камаза": современный седельный тягач "Камаз-54901", электробус "Камаз-6282", самосвал "Камаз-6595". Компания "ЭвоКарго" презентовала электрический автономный грузовик класса N1. Более 70% его комплектующих поставляется российскими компаниями. Программное обеспечение полностью отечественной разработки. Внедрение нескольких таких машин позволяет экономить до 37% расходов по сравнению с обычными грузовиками.

Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Премьер-министр провел встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланированы двусторонние встречи.