Киргизия предложила провести форум молодых предпринимателей стран СНГ и ЕАЭС

Первый зампред кабмина страны Адылбек Касымалиев напомнил, что по инициативе киргизской стороны в прошлом году состоялся первый молодежный форум стран - участниц двух организаций

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Киргизия с целью укрепления евразийской интеграции предлагает провести форум молодых бизнесменов из стран СНГ и Евразийского экономического союза. (ЕАЭС). Об этом заявил в Сочи на встрече с молодежью из государств Содружества и ЕАЭС первый заместитель председателя киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

"На молодежь наших стран, как наиболее мобильную и активную социальную силу, сегодня возлагается большая миссия. Вы должны стать провайдером интеграционных процессов на евразийском пространстве. Предлагаю Исполнительному комитету СНГ и Евразийской экономической комиссии рассмотреть вопрос об организации в следующем году форума молодых предпринимателей и стартаперов СНГ и ЕАЭС", - цитирует Касымалиева пресс-служба правительства.

При этом первый зампред кабмина напомнил, что именно по инициативе киргизской стороны в прошлом году состоялся первый молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС. "Тогда я выразил надежду, что молодежный форум станет ежегодной площадкой для открытого диалога молодых специалистов из стран СНГ и ЕАЭС, а также доброй традицией. Я очень рад быть свидетелем претворения в жизнь нашей инициативы", - продолжил он.

Замглавы правительства Киргизии также высказал уверенность, что результатом работы проходящего в настоящее время молодежного форума стран СНГ и ЕАЭС станут "новые инициативы креативной молодежи братских стран по углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Второй молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС проводится в Сочи 7-9 июня. Инициатором проведения первого мероприятия в таком формате выступил президент Киргизии Садыр Жапаров, по инициативе которого встреча молодежных активистов состоялась в 2022 году в киргизском городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области республики.

"Молодежный форум направлен на широкое вовлечение молодых предпринимателей и профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС в процессы евразийской интеграции и ее популяризации, создание новых возможностей для самореализации представителей молодого поколения", - подчеркивается в сообщении.