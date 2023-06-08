Экспорт газа РФ на Восток к 2030 году может вырасти в пять раз по сравнению с 2021 годом

Объем поставок увеличится до 170 млрд куб. м, отметил вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Общий экспорт газа Россией на Восток к 2030 году увеличится в пять раз по сравнению с 2021 годом, до 170 млрд куб. м. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

В 2022 году экспорт трубопроводного газа в Китай вырос в полтора раза - до 15,4 млрд куб. м, а экспорт СПГ в Китай - на 35,2%, и составил 6 млн т. Экспорт российского трубопроводного газа в текущем году в КНР увеличится на 43% - до 22 млрд куб. м.

Проекты развития газотранспортной инфраструктуры позволят объединить в единую сеть всю газотранспортную систему России и поставлять в восточном направлении до 100 млрд куб. м трубопроводного газа, а новые СПГ-заводы на Ямале позволят к 2030 г. обеспечить производство сжиженного природного газа на уровне до 100 млн т. "Совокупный объем экспорта газа на Восток к 2030 г. вырастет до 170 млрд куб. м, что более чем в 5 раз выше показателей с 2021 г"., - подчеркнул вице-премьер.

Так, сейчас продолжается работа над проектом поставок газа "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". Проект позволит дополнительно поставлять 50 млрд куб. м в год, отметил Новак.

Также будет построена перемычка между "Силой Сибири" и газопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток, заключено межправительственное соглашение с Китаем о прокладке дальневосточного маршрута поставок газа на 10 млрд куб. м в год к 2025 г.

В конце марта президент РФ Владимир Путин отмечал, что совокупный объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа.