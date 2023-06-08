АСИ: опыт Мурманска по выделению субсидий на создание заправок нужно тиражировать

На всех заправочных комплексах необходимо размещать информацию о региональных брендах и предоставлять полную информацию о регионах, заявила директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Опыт Мурманской области по выделению субсидий на создание заправочных комплексов для развития автомобильного туризма необходимо тиражировать. Такое мнение высказала директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

"В Мурманской области дают субсидию на создание заправочных комплексов и предоставляют земельный участок без торгов. Почему бы эту практику не перенять другим", - сказала она в ходе российского туристического форума "Путешествуй".

По ее словам, необходимо на всех заправочных комплексах размещать информацию о региональных брендах и предоставлять полную информацию о регионах.

Захарова отметила, что для развития автотуризма в России также необходимо создавать машины, которые будут удобны путешественникам и доступны по цене.