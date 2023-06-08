В Москве запустят акселератор для компаний, в команде которых есть люди с инвалидностью

Проект стартует 24 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки социальных проектов запускает в Москве акселератор для предпринимателей с инвалидностью и компаний, где есть сотрудники с инвалидностью. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Инклюзивный акселератор направлен на продвижение инициатив и защиту интересов таких предпринимателей. Люди с ограниченными физическими возможностями хотят приносить пользу обществу, расти и развиваться. Акселератор стартует 24 июля, прием заявок на участие уже идет. Это интенсивная программа, в рамках которой начинающим и действующим предпринимателям расскажут, как развивать и продвигать проект, управлять командой, привлекать инвестиции", - сказал руководитель департамента Алексей Фурсин в ходе посещения парфюмерной компании Pure Sense.

По его словам, ароматы в компании создают незрячие люди с чутким обонянием. "Мы рады, что Pure Sense стал участником программы "Сделано в Москве" и хотим максимально поддержать бизнес, который выбирает социальную направленность", - добавил он.

Отмечается, что в рамках обучающей программы предусмотрены индивидуальные встречи с куратором, который поможет оценить текущее состояние проекта и подскажет, как "переупаковать" его, презентовать коллегам, потенциальным инвесторам и представителям департамента предпринимательства, а также наметить точки роста с учетом обратной связи.

"Фонд поддержки социальных проектов выяснил, что 40% людей с ОВЗ хотели бы создать свой бизнес. Многие из тех, кто пока не имеет своего дела, ссылаются на нехватку знаний и ресурсов. Очевидно, что мы не могли не откликнуться на такой запрос. Помочь знаниями - это в наших силах, точнее это наша задача - сделать систему инклюзивного предпринимательства и инклюзивного найма устойчивой, усилить этот тренд", - подчеркнул Фурсин.

Маркетплейс и программа поддержки предпринимателей "Сделано в Москве" были запущены в сентябре 2022 года.