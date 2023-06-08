Президент Индии предложила Сербии индийскую рабочую силу

Драупади Мурму предположила, что страны смогут увеличить товарооборот до $1 млрд к 2030 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Индии Драупади Мурму призвала к развитию торгового и делового сотрудничества с Сербией и предложила балканскому государству индийскую рабочую силу для развития страны.

"Мне известно, что Сербия ищет трудолюбивых и квалифицированных рабочих и специалистов из-за границы, чтобы помочь удовлетворить ваши потребности в рабочей силе. Я убеждена, что индийские таланты могут стать надежным партнером в прогрессе Сербии", - сказала Мурму, выступая в четверг на индийско-сербском деловом форуме в Белграде. Ее слова приводит МИД Индии на своем сайте.

Глава государства отметила, что ранее в четверг встретилась с сербским президентом Александаром Вучичем и стороны договорились углублять партнерство во всех сферах, включая экономические и деловые связи.

Президент Индии предположила, что страны смогут увеличить товарооборот до $1 млрд к 2030 году. "Несмотря на то что двусторонняя торговля между Индией и Сербией в настоящее время скромна и составляет около $320 млн [в год], я уверена, что двусторонняя торговля может вырасти как минимум до $1 млрд к 2030 году", - указала она.

Торговля и инвестиции

"Мы решили и дальше развивать наши давние двусторонние связи, особенно в сфере торговли и инвестиций, науки и техники, включая информационные и цифровые технологии, а также способствовать дальнейшему развитию контактов между людьми", - отметила Драупади Мурму. "Мы договорились укреплять нашу координацию и сотрудничество в ООН и на других многосторонних форумах", - добавила она.

Президент Индии отметила, что поездка в Сербию - это ее первый государственный визит в европейскую страну. "Я благодарю [сербского] президента Александара Вучича и народ Сербии за теплый прием и гостеприимство, оказанное мне и моей делегации", - отметила Мурму.